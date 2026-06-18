Son Dakika | Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması: Resmen duyurdular

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım 7 Haziran'da yapılan olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'ye üstünlük sağlayarak başkan seçildi.

O günde bu yana ise yeni teknik direktör konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sarı lacivertlilerin günlerdir beklediği teknik direktör konusunda nihayet resmi bir açıklama geldi.

"YENİ DÖNEMİN İLK ADIMI"

Fenerbahçe, bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarından teknik direktörün açıklanacağını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yeni teknik direktör konusunda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te FBTV ekranlarında açıklanacaktır.

120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

AYKUT KOCAMAN OLMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olması bekleniyor.

Böylece Aykut Kocaman, 2 bin 922 gün sonra yuvaya dönmüş olacak.