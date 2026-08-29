Son Dakika | Fenerbahçe'den Talisca açıklaması: Ayrılık iddiaları üzerine olay karar
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın ağrıları nedeniyle Samsun'a götürülmeyeceğini duyurdu. Al Jazira iddialarının üzerine yapılan bu açıklama dikkat çekti.
Süper Lig'in üçüncü haftasında Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'den Anderson Talisca'nın durumuyla ilgili açıklama geldi.
SAMSUN'A GÖTÜRÜLMEYECEK
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun Lyon maçı sonrası yaşadığı ağrılar nedeniyle Samsun'a götürülmeyeceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.
AL JAZIRA İLE ANLAŞILDI
Öte yandan Fenerbahçe'nin Talisca'nın transferi için Al Jazira ile anlaşmaya vardığı öne sürülüyor. Takımda kalmak istediği bilinen Talisca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yönetime göndermede bulundu.
Talisca paylaşımında "İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir" ifadelerini kullandı.