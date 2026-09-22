Son Dakika | Fenerbahçe'den Genel Kurul açıklaması

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Fenerbahçe, 27 Eylül Pazar günü yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında açıklama yaptı.

Kulübün Olağan Genel Kurul Toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Yapılan duyuruda merak edilen konulara dair bilgilendirme açıklaması yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantımız ile ilgili üyelerimize yönlendirici olmasını düşünerek hazırladığımız bilgilendirme içeriğini değerli üyelerimizin dikkatine sunarız.

Kulübümüzün Olağan Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan 27 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30’da Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Ataşehir / İstanbul adresinde yer alan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

Üyelerin salona girişlerinin saat 09.00'da yapılacağı ifade edildi.

ÜYELERİN MERAK ETTİĞİ SORULAR YANITLANDI

Üyelerin merak ettiği sorulara Fenerbahçe'den yanıt gelmiş oldu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

''Kulübümüzün Olağan Genel Kurul Toplantısına nereden ve nasıl giriş yapılacaktır?

Üyelerimiz Kulübümüzün Olağan Genel Kurul Toplantısına P1 otopark katında yer alan giriş kart dağıtım alanından toplantı giriş kartlarını aldıktan sonra Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Doğu Tribünü girişini kullanarak ve yönlendirme tabelalarını takip ederek giriş yapabilecektir.

Kulübümüzün Olağan Genel Kurul Toplantısına kimler katılım sağlayabilir?

Kulübümüzün Olağan Genel Kurul Toplantısına, geriye dönük birikmiş aidat borcu bulunmayan, 2026 yılına ait aidatını en geç 19 Ağustos 2026 saat 24.00’e kadar ödeyen ve üyelik hakları askıda bulunmayan Kulüp Üyelerimiz katılım sağlayabilir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilmek için yanımda ne getirmeliyim?

Üyelerimiz, , TC kimlik kartı, ehliyet veya pasaport ile kayıt masalarından giriş kartlarını alarak toplantımıza giriş yapabilirler.

İkram servisi olacak mı?

Genel Kurula katılım gösteren üyelerimize tribün fuaye alanlarında kurulacak stantlarda yiyecek ikramında bulunulacaktır. Ayrıca tribünlerdeki büfelerimiz ücreti mukabilinde hizmet verecektir.

Temsilci üyeyim, toplantıya katılabilir miyim?

Temsil üyelerimiz Genel Kurullara katılım hakkına sahip değildir. Ayrıca, Genel Kurullara misafir olarak giriş yapmak da mümkün değildir.''