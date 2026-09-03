Son dakika | Fenerbahçe'den çok sert yalanlama
Fenerbahçe resmi internet sitesinden çok sert bir yalanlama yayınladı.
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Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında ortaya atılan iddialara resmi siteden yanıt verdi.
“GERÇEK DIŞI VE HAYAL ÜRÜNÜ”
Kulübün açıklamasında, gazeteci Serdar Ali Çelikler tarafından dile getirilen “diz bağlarında ciddi problem, çapraz bağ riski, ameliyat talebi” gibi iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı.
RESMİ KAYNAK VURGUSU
Fenerbahçe, futbolcuların sağlık durumuna ilişkin kamuoyunun esas alması gereken tek kaynağın kulübün resmi açıklamaları olduğunu belirtti. Ayrıca, somut veriye dayanmayan senaryoların “gazetecilik faaliyeti” olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.
KULÜPTEN ÇELİKLER’E ÇAĞRI
Açıklamada, Serdar Ali Çelikler’in kamuoyunu yanıltan iddialarını düzeltmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri paylaşmaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi