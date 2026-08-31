Son Dakika | Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor: Yönetim sonunda yolladı

Yaz transfer döneminin kapanmasına artık sadece birkaç gün kalırken Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Kadrodaki yabancı sayısını azaltmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde, Diego Carlo takımdan ayrılıyor.

DIEGO CARLOS İMZA İÇİN İTALYA'YA GİTTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brezilyalı futbolcu, Serie A ekiplerinden Parma'ya gitmeye ikna oldu. Tecrübeli stoper, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya gitti.

SEZON ÖNCESİ KAMPA HABER VERMEDEN GEÇ GELDİ

Geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık geçiren Diego Carlos, sarı-lacivertlilere haber vermeden yaz kampına geç katıldı. Oyuncu gelmesi gereken tarihten haftalar sonra takıma katıldı.

COMO'YA GİTMEK İÇİN REST ÇEKTİ

Fenerbahçe'de kalmak istemediğini yönetime bildiren Diego Carlos, Como'ya gitmek için yönetime rest çekti. Ancak yönetim, Como'dan gelen teklifi yetersiz bularak reddetti. Bunun üzerine Carlos yönetimle köprüleri attı.