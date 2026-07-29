Son Dakika | Fenerbahçe maçında penaltı kararı: Fileleri havalandırdı
Gornik Zabrze'ye konuk olan Fenerbahçe penaltı kazandı: Topun başına geçen Anderson Talisca fileleri havalandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Gornik Zabrze'ye konuk oldu.
FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI
Ernest Pohl Stadyumu'nda oynanan maçta penaltı kararı geldi. Karşılaşmanın henüz başında temsilcimiz korner kullanırken Milan Skriniar yerde kaldı. Topsuz alanda yapılan müdahale sonrası hakem Lothar D'hondt, VAR'a gitti.
TALISCA FİLELERİ HAVALANDIRDI
Pozisyonu inceleyen Belçikalı hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Anderson Talisca fileleri havalandırdı.
İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın attığı golle birlikte toplam skorda 2-0 öne geçti.
İLK 11'LER
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Sanchez, Janza, Sadilek, Dietz, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop.
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Nathan Ake, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.