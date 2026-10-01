Halk TV Spor Son Dakika | Eski hakemler ifade verdi: Mete Kalkavan ve Zorbay Küçük de aralarında

Son Dakika | Eski hakemler ifade verdi: Mete Kalkavan ve Zorbay Küçük de aralarında Son dakika haberi... MHK'ya yönelik soruşturma kapsamında aralarında Mete Kalkavan ve Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 10 eski hakem ifade verdi.