Son Dakika | Eski hakemler ifade verdi: Mete Kalkavan ve Zorbay Küçük de aralarında
Son dakika haberi... MHK'ya yönelik soruşturma kapsamında aralarında Mete Kalkavan ve Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 10 eski hakem ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğu'ya yönelik usulsüz hakem ataması iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada peş peşe yeni gelişmeler yaşandı.
Soruşturma kapsamında, aralarında Mete Kalkavan ve Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 10 eski hakemin ifadesine başvuruldu.
ESKİ HAKEMLER İFADE VERDİ
Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre, soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 54 tanık ve mağdur arasında yer alan eski hakemler şöyle:
Mete Kalkavan – Eski hakem, VAR hakemi – İstanbul
Zorbay Küçük – Hakem – İstanbul
Ümit Öztürk – Hakem – Denizli
Mustafa İlker Coşkun – Hakem – Ankara
Koray Gençerler – Eski hakem (VAR) – Manisa
Süleyman Abay – Eski hakem – İstanbul
Mert Güzenge – Hakem – İstanbul
Tugay Kaan Numanoğlu – Hakem – İzmir
Bahattin Şimşek – Hakem – Muğla
Burak Pakkan – Hakem – Ankara