Son Dakika | Dev maç öncesi ilk 11'ler belli oldu: Galatasaray'da beklenmedik karar

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak dev mücadele saat 20.00'de başlayacak.

BATUHAN KOLAK DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. VAR koltuğunda ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez oturacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kritik mücadeleye artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk ve Thomas Reis'in ilk 11 tercihleri şu şekilde:

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Melih, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Dju

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sánchez, Sallai, Sara, Sané, Yunus, Deniz, Leão, Torreira, Abdülkerim

OSIMHEN VE LEMINA KADROYA ALINMADI

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Mario Lemina sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Okan Buruk en uçta Deniz Gül'e şans verdi. Barış Alper Yılmaz yerine Sane tercihi ise dikkat çekti.