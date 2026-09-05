Son Dakika | Dev derbide ilk 11'ler belli oldu: Sürpriz karar

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR koltuğunda ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski oturacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Dev derbi öncesi ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ve Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun sahaya sürdüğü ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz Aydın, Greenwood, Vedat Muriqi

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

AYNI PUANDALAR

Ligin ilk 3 haftasında her iki takım da 6 puan toplarken Beşiktaş averaj farkıyla 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe ise hemen 1 basamak aşağıda yer alıyor.