Son dakika | Çorum FK'nın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

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Süper Lig ekibi Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar yerine gelen teknik direktör belli oldu.

Çorum ekibi, ''Teşekkürler Uğur Uçar! Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Uğur Uçar’a, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinde başarılar diliyoruz.'' ifadeleriyle Uğur Uçar'a veda etmişti.

ÇORUM FK'DA BURAK YILMAZ DÖNEMİ

Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ''Hoş Geldin Burak Yılmaz! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza Süper Lig yolumuzdaki yeni görevinde başarılar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.

BURAK YILMAZ'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

41 yaşındaki teknik direktör, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'yı çalıştırdı.

Çorum FK, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 7 puanla 11. sırada yer alıyor.