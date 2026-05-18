Son Dakika | Beşiktaş'tan istifa eden Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın bir araya geldi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan 1 saatlik toplantının sonucunda Sergen Yalçın istifasını sundu.

İstifanın ardından Milliyet'te konuşan deneyimli teknik adam, kararı taraftar protestoları nedeniyle aldığını ifade etti. Sergen Yalçın'ın açıklaması şu şekilde:

Benim en büyük güvencem Beşiktaş taraftarıydı. Ancak artık taraftarın desteğini arkamızda hissetmiyoruz. Taraftar desteği olmadan başarılı olabileceğime inanmıyorum. Bundan sonra her maçta 'Kaybedersek taraftar nasıl tepki verir?' düşüncesi olacak. Şu an sağlıklı bir ortam olduğunu düşünmüyorum.

2021'de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için 'Tazminat kovalıyor' diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Hâlâ Ole maaş alır, başka hoca alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz. Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar.