Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından bir ayrılık daha yaşandı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından bir ayrılık daha yaşandı. Futbol koordinatörü Serkan Reçber de görevinden ayrıldı.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı. Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, futbol komitesi üyesi Melih Aydoğdu, asbaşkan Murat Kılıç ve teknik direktör Sergen Yalçın yer aldı.

SERGEN YALÇIN GÖREVİ BIRAKTI

1 saatlik toplantının sonunda Sergen Yalçın istifa kararını Serdal Adalı'ya bildirdi. Taraftarların protestosundan dert yanan Sergen Yalçın görevini bıraktı.

SERKAN REÇBER DE AYRILDI

Yalçın'ın istifasının ardından bir ayrılık daha yaşandı. TRT Spor'da yer alan habere göre; futbol koordinatörü Serkan Reçber de görevinden ayrıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Serkan Reçber Sergen Yalçın Beşiktaş Serdal Adalı
