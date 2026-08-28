Son Dakika | Beşiktaş'ta kuralar çekilir çekilmez açıklama: UEFA'ya başvuracaklar

UEFA Avrupa Ligi'nde kuraların belli olmasının ardından Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen değerlendirmelerde bulundu.

"DÖRT MAÇI İÇERİDE OYNAYAMAYACAĞIZ"

İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile eşleşmelerine dair konuşan Önder Özen mücadelenin İstanbul yerine başka bir yerde oynanabileceğini duyurdu.

"KULÜP BAŞVURU YAPACAKTIR"

Karşılaşmanın İstanbul'da oynanması için gerekli başvuruyu yapacaklarını belirten Önder Özen'in konuşması şu şekilde:

İç sahada Hapoel Beer Sheva eşleşmesi var. Normalde UEFA Avrupa Ligi'ne katılan takımlar dört maçı içeride, dört maçı dışarıda oynarlar ama biz dört maçı içeride oynayamayacağız bu sebeple. Tabii ki kulüp başvuru yapacaktır ama İsrail takımlarıyla olan eşleşmelerde genellikle iç sahayı vermedi UEFA Türk takımlarına. Bu kez onu aşmaya çalışacağız. Aşabilirsek evde oynarız ama aşamazsak bu maç da evde oynanmayacak. Bu da zorlaştırıcı bir unsur. Yani dört maç yerine üç maç evde oynamış olmak bir dezavantaj.