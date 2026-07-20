Son Dakika | Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde bir üst turda Hradec Kralove - Tromsoile eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi belli oldu.
HRADEC KRALOVE - TROMSO MAÇININ GALİBİYLE EŞLEŞTİ
Siyah-beyazlılar, 2. ön eleme turunda Midtjylland'ı elemesi halinde bir üst tura yükselecek. Temsilcimiz burada Hradec Kralove (Çekya) - Tromso (Norveç) eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Temsilcimiz kaybetmesi halinde ise yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçları 20 Ağustos, rövanş maçları ise 27 Ağustos'ta oynanacak.
MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Midtjylland arasındaki ilk maç 23 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak. Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da gerçekleşecek.