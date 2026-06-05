Son dakika | Beşiktaş Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 48 yaşındaki Vincenzo Italiano'yu getirmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:



“Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır.”

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

İtalyan teknik adam, bugün saat 16.00'da İstanbul'da olacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, İstanbul'a geldi ve Beşiktaş atkısı açtı.

İtaliano, başkan Serdal Adalı ile de poz verdi.

KONFERANS LİGİ'NDE 2 FİNAL OYNADI

Vincenzo Italiano, son olarak İtalya Serie A ekibi Bologna'da çalıştı.

48 yaşındaki teknik direktör, Bologna ile 2024-2025 sezonunda İtalya Kupası'nı kazandı.

Italiano, 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi'nde finale taşımıştı.

Siyah-beyazlıların 5. İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano olacak.