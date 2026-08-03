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Halk TV Spor Son Dakika | Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Son Dakika | Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kuralar çekildi. Trabzonspor'un rakibi Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi oldu Beşiktaş ise Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu öncesi kuralar çekildi. İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekimi sonucunda temsilcimiz Trabzonspor’un rakibi belli oldu.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU

Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak turnuvaya play-off turundan katılmaya hak kazanan Trabzonspor’un rakibi Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi oldu.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL RAKİBİ NETLEŞTİ

Midtjylland’ı elemeyi başaran Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Hradec Kralove mücadele edecek. Taraflar arasındaki ilk karşılaşma 6 Ağustos Perşembe günü Malsovicka Arena'da oynanacak. Rövanş ise 13 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda olacak.

Siyah-beyazlılar galip gelmesi halinde play-off turunda Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

İLK MAÇLAR 20 AĞUSTOS'TA

Play-off turunda ilk maçlar 20 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 27 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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