Son Dakika | Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kuralar çekildi. Trabzonspor'un rakibi Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi oldu Beşiktaş ise Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu öncesi kuralar çekildi. İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekimi sonucunda temsilcimiz Trabzonspor’un rakibi belli oldu.
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU
Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak turnuvaya play-off turundan katılmaya hak kazanan Trabzonspor’un rakibi Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi oldu.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL RAKİBİ NETLEŞTİ
Midtjylland’ı elemeyi başaran Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Hradec Kralove mücadele edecek. Taraflar arasındaki ilk karşılaşma 6 Ağustos Perşembe günü Malsovicka Arena'da oynanacak. Rövanş ise 13 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda olacak.
Siyah-beyazlılar galip gelmesi halinde play-off turunda Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
İLK MAÇLAR 20 AĞUSTOS'TA
Play-off turunda ilk maçlar 20 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 27 Ağustos'ta gerçekleşecek.