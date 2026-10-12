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Halk TV Spor Son Dakika | Beşiktaş Kocaelispor maçı sonrası gözaltı kararı çıktı

Son Dakika | Beşiktaş Kocaelispor maçı sonrası gözaltı kararı çıktı

Beşiktaş - Kocaelispor maçında yaşanan olaylar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 1 kişi gözaltına alındı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Beşiktaş Kocaelispor maçı sonrası gözaltı kararı çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanan Süper Lig maçında yaşanan saha olayına ilişkin açıklama yaptı.

GOL SONRASI SAHAYA CİSİM FIRLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kocaelispor'un golünün ardından tribünden sahaya pet su bardağı fırlatıldı. Atılan cismin Kocaelisporlu futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet ettiği belirtildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen taraftar hakkında adli işlem başlatıldı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılık, şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 86/2 ve 86/3-e maddelerinde düzenlenen "kasten yaralama" suçu kapsamında değerlendirilerek tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiğini açıkladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kocaelispor Beşiktaş
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