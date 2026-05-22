Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimine çevrilmişken, adaylığı açıklayan Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu.

Adaylar, seçime 72 saat kalana kadar yönetim listesinde değişikliğe gidebiliyor.

İŞTE AZİZ YILDIRIM’IN LİSTESİ

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi şu şekilde:

Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Geçtiğimiz gün kongre üyeleri ile buluşma toplantısında konuşan Aziz Yıldırım, teknik direktör konusu ile ilgili, "Muhakkak şampiyon olup önümüzü açmamız lazım. Bunun için arkadaşlarla tartışıyoruz, konuşuyoruz. Yabancı teknik direktör getirirsen ne olur? Yerli olursa ne olur? Bunları tartışıyoruz. Önümüzdeki hafta kongreden sonra hepsini açıklarız ama bizim eski değerlerimiz muhakkak görevde olacak." dedi.

2 FORVET ALINACAK

Seçilmeleri durumunda 2 forvet oyuncusu alacaklarını aktaran Yıldırım, "Onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. Diğer mevkiler de var onlara bakıyoruz. İçerde mevzu ne onu görmek lazım. Limit ne görmek lazım. Her şey şu anda temenni. Bunu hayata geçirmek için sizin oylarınıza ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yıldırım, kendi döneminde hiçbir mal satılmayacağını, yatırım yapıp, araziler alacaklarını, 20-30 sene hiçbir malın satılmasına izin vermeyeceğini ve kongrede alınan kararların da iptal ettireceklerini aktardı.

Hakem hatalarına ilişkin soruya da Yıldırım, iyi takım kurulması durumunda hakem hatalarının da daha az olacağını vurguladı.