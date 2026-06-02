Son dakika | Acun Ilıcalı beraat etti

TV8 ve dijital platform Exxen üzerinden yayınlanan bazı futbol maçlarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, yayıncı kuruluşların sahibi Acun Ilıcalı ile birlikte kanal ve platform yöneticisi 7 kişi hakkında beraat kararı verildi.

Saha kenarındaki reklam panolarında Türkiye’de lisansı bulunmayan bahis sitelerinin yer aldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlatmıştı. Hazırlanan iddianamede, yayıncı kuruluşların içerikten hukuken sorumlu olabileceği değerlendirilmişti.

Mahkeme ise yapılan yargılama sonucunda sanıkların suç unsuru bulunmadığına hükmetti.

NELER YAŞANDI?

Türkiye’de spor yayıncılığı gündemine damga vuran olayda, TV8 ve dijital platform Exxen üzerinden yayınlanan maçlarda saha kenarındaki reklam panolarında yer alan bazı bahis sitelerinin Türkiye’de yasal lisansa sahip olmadığı iddia edilmişti.

TEPKİ TOPLADI

Yayınların ardından sosyal medyada görüntüler paylaşılmaya başlandı ve “yasadışı bahis reklamı yapılıyor” yönünde şikayetler gündeme geldi. Bu gelişmeler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen inceleme başlattı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Savcılık, reklamların teknik olarak nasıl yerleştirildiğini, sanal reklam sisteminin kim tarafından kontrol edildiğini ve yayıncı kuruluşun bu reklamlardan haberdar olup olmadığını araştırdı. İncelemeler sonucunda iddianame hazırlandı.

TV8 VE EXXEN

Hazırlanan iddianamede, yayıncı kuruluşların sahibi Acun Ilıcalı ile birlikte TV8 ve Exxen yöneticilerinin yayınlanan içerikten hukuki olarak sorumlu oldukları değerlendirildi. Savcılık, söz konusu reklamların Türkiye’de lisansı bulunmayan bahis sitelerine ait olduğunu ve bunun suç teşkil edebileceğini öne sürdü.