Son dakika! Beşiktaşlı futbolcu A Milli Takım'da Fransa maçına 1 gün kala kadrodan çıkarıldı.

Montella ile görüşen Ümit Milli Takım Teknik direktörü Egemen Korkmaz genç oyuncuyu kadroya dahil etti.

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde kritik bir viraja giren Ümit Milli Takım, Ukrayna deplasmanında oynanacak karşılaşma öncesi önemli bir takviye aldı.

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortak planlaması doğrultusunda Beşiktaş forması giyen İlhan Fakılı, A Milli Takım kadrosundan ayrılarak Ümit Milli Takım'a dahil edildi.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ TAKVİYE

26 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Ümit Milli Takım'da teknik heyet, kadroyu güçlendirmek adına önemli bir hamle yaptı. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki hücum oyuncusu İlhan Fakılı'nın, bu kritik mücadelede Ümit Milli Takım forması giyeceği açıklandı.

Genç futbolcunun Ukrayna maçının ardından yeniden A Milli Takım kampına döneceği belirtildi.

HEDEF 27 YIL SONRA AVRUPA ŞAMPİYONASI

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Takım, 27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hedefiyle yoluna devam ediyor.

Ay-yıldızlılar, tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında UEFA Avrupa U21 Şampiyonası'nda mücadele etmişti. Genç milliler, uzun süredir devam eden hasreti sona erdirmek için önemli bir fırsat yakalamış durumda.

PLAY-OFF İÇİN 1 PUAN YETERLİ

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 6 maç sonunda 11 puan toplayan Türkiye, ikinci sırada yer alıyor.

Ümit Milli Takım, Ukrayna deplasmanından en az 1 puanla ayrılması halinde play-off oynamayı garantileyecek. Ay-yıldızlılar ayrıca liderlik şansını da sürdürüyor. Bir maç fazlasıyla 13 puanla zirvede bulunan Hırvatistan'ın puan kaybetmesi halinde grup liderliği ihtimali devam edecek.

SON SINAV MACARİSTAN KARŞISINDA

Genç milliler, grup aşamasındaki son maçını 6 Ekim'de İstanbul'da Macaristan karşısında oynayacak. Bu karşılaşma, Türkiye'nin grup sıralamasındaki yerini belirleyecek son mücadele olacak.

FİNALLERE GİDEN YOL

Eleme gruplarında dokuz grup birincisi ile en iyi ikinci doğrudan Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak. Diğer sekiz grup ikincisi ise kasım ayında oynanacak play-off karşılaşmaları sonrasında finallere gitme hakkı elde edecek.

Ümit Milli Takım, Ukrayna karşısında alacağı olumlu sonuçla hem play-off biletini garantilemeyi hem de grup liderliği umutlarını son haftaya taşımayı hedefliyor.