Skandal sonrası men cezası geldi: Acun Ilıcalı'nın dev finaldeki rakibi değişti

İngiltere Championship play-off turu yarı finalinin ardından ortaya çıkan 'casusluk' skandalıyla ilgili karar verildi.

SOUTHAMPTON FİNALDEN MEN EDİLDİ

Middlesbrough antrenmanını gizlice kayıt altına aldığı tespit edilen Southampton play-off turundan men edildi ve sonraki sezon için 4 puan silme cezası aldı.

MIDDLESBROUGH FİNALDE HULL CITY'YLE KARŞILAŞACAK

Southampton'ın yerine play-off finalinde Middlesbrough mücadele edecek. Middlesbrough'un finaldeki rakibi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City olacak.

23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak final maçının saati daha sonra belli olacak.

Lig yönetiminin konuya dair açıklaması şu şekilde:

Bağımsız Disiplin Komisyonu, Southampton Kulübü'nün diğer kulüplerin antrenmanlarını izinsiz şekilde videoya kaydetmesiyle ilgili olarak EFL Kuralları'nı birden fazla kez ihlal ettiğini kabul etmesi üzerine, bugün kulübü Sky Bet Championship Play-Off'larından ihraç etti.

Buna ek olarak, kulübe 2026/27 Championship puan tablosuna uygulanmak üzere dört puan silme cezası verildi.

Bugün verilen bu kararın sonucunda Middlesbrough, 2026 Play-Off'larına yeniden dahil edildi ve Hull City'ye karşı oynanacak Play-Off Finali'ne yükseldi. Cumartesi günü (23 Mayıs) oynanması planlanan finalin başlama saati ise daha sonra netleşecek.