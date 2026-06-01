Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Siyah beyazlı taraftarlar Ahmet Nur Çebi'yi meşalelerle karşılayacak

Siyah beyazlı taraftarlar Ahmet Nur Çebi'yi meşalelerle karşılayacak

TFF 3. Lig ekibi Altay'a talip olan Ahmet Nur Çebi için hazırlıklar başladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, İzmir'e gelecek olan Çebi'yi çiçek ve meşaleler ile karşılayacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Siyah beyazlı taraftarlar Ahmet Nur Çebi'yi meşalelerle karşılayacak

TFF 3. Lig'de tarihinin en ağır borç yüküyle geçen sezon kümede kalmayı başaran Altay'ın taraftarları, kulübe talip olan Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi cumartesi günü geleceği İzmir'de karşılamak için hazırlıklara başladı.

ÇİÇEK VE MEŞALELER İLE KARŞILANACAK

Başkan Sinan Kanlı ile üçüncü kez bir araya gelecek Çebi'yi siyah-beyazlı taraftarların meşalelerle ve çiçeklerle karşılamayı planladığı öğrenildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
112 yıllık TFF 3. Lig ekibi Ahmet Nur Çebi'den gelecek haberi bekliyor112 yıllık TFF 3. Lig ekibi Ahmet Nur Çebi'den gelecek haberi bekliyor

Borcu 1 milyar TL'yi aşan ve 2022 ocak ayından bu yana transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan İzmir temsilcisinin; Ahmet Nur Çebi'nin vereceği destekle yükselişe geçeceğine inanan 12'nci adam, şimdiden şampiyonluk şarkıları söylenecek günlerin hayalini kuruyor.

YAPILACAK GÖRÜŞME KRİTİK

Sinan Kanlı ve Ahmet Nur Çebi'nin yapacağı görüşmede anlaşma sağlanırsa kongre tarihi belirlenip yeni bir yönetim oluşturulacak. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ahmet Nur Çebi Altay
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro