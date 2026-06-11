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Sivasspor'un yüzü gülmüyor

Süper Lig'den düştükten sonra sıkıntılı günler geçiren ve bir türlü toparlanamayan Sivasspor'un olağan genel kurulu, 22 Haziran'a ertelendi.

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Sivasspor'un yüzü gülmüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un divan kurulu başkanı Ali Yavuz, olağan genel kurul toplantısının 22 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

Yavuz, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun öncülüğünde başkan ve yönetim kurulunun oluşmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

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HESAPLAR TUTMADI

Daha önce 13 Haziran'da yapılması planlanan olağan genel kurulunun ertelendiğini hatırlatan Yavuz, "Sağlıklı bir yönetim oluşturulması için hafta sonu yapılması gereken genel kurul toplantısı 22 Haziran Pazartesi gün saat 18.00'de TSO Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. Bir haftalık süre zarfında divan olarak futbolculara olan ödemeler de yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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