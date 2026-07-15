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Halk TV Spor "Sir" David Beckham'ın kızı İngilizleri şoke etti: Fotoğrafları ortaya çıktı

"Sir" David Beckham'ın kızı İngilizleri şoke etti: Fotoğrafları ortaya çıktı

İngiliz futbol efsanesi "Sir" David Beckham'ın kızı İngilizleri şoke etti. Fotoğrafları ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
"Sir" David Beckham'ın kızı İngilizleri şoke etti: Fotoğrafları ortaya çıktı

İngiltere futbolunun yaşayan efsanesi "Sir" David Beckham'ın kızı Harper Beckham, İngilizleri şoke etti.

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2026 Dünya Kupası'nda yarı finalin ilk maçında İspanya Fransa'yı 2-0 yendi. Yarı finalin ikinci maçı bu akşam İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak. İngiltere belki de finalde İspanya'nın rakibi olacak.

HARPER İSPANYA'YI DESTEKLEDİ

İngiltere'de milli takım gündemin tek maddesi olurken, ABD'de İspanya-Fransa maçında Harper Beckham'ın tribünde İspanya'yı destekleyen fotoğrafının çıkması İngilizleri şaşırttı.

"Sir" David Beckham'ın kızı İngilizleri şoke etti: Fotoğrafları ortaya çıktı - Resim : 2

Üzerinde İspanya Milli Takımı'na ait giysi bulunan Harper, İspanya'yı desteklediğini gösterdi.
The Sun'daki habere göre; Beckham'ın en küçük çocuğu, İspanya'nın Dallas'ta 2-0'lık galibiyetinde İspanya ceketi giyerek moda bir duruş sergiledi.

"Sir" David Beckham'ın kızı İngilizleri şoke etti: Fotoğrafları ortaya çıktı - Resim : 3

Haberde, "Geçtiğimiz haftalarda 15. yaş gününü kutlayan Harper, Teksas'taki maçta erkek kardeşi Cruz ve kız arkadaşı Jackie Apostel ile birlikte tribündeydi. Beckham'ların üçüncü oğlu olan Cruz, Sir David'in Real Madrid'de oynadığı dönemde, 2005 yılında Madrid'de dünyaya geldi. Harper Los Angeles'ta doğdu ve Cruz'un kız arkadaşı Jackie ile yakın arkadaş. Baba David ve ağabeyi Romeo da stadyumda görüldü, ancak nötr renkler giymişlerdi. Beckham ailesi bu yaz Amerika Birleşik Devletleri genelindeki maçların vazgeçilmez isimlerinden oldu. David, Jude Bellingham'ın İngiltere'nin Norveç'i çeyrek finalde yenmesini sağlayan iki golü atmasının ardından çılgınca kutlama yaparken görüntülendi.

"Sir" David Beckham'ın kızı İngilizleri şoke etti: Fotoğrafları ortaya çıktı - Resim : 4

Victoria'nın Bellingham'ın kahramanlıklarına tepki vermemesi viral oldu. Ünlü aile, David'in MLS takımı Inter Miami'nin sahibi olduğu ve ikinci evleri olarak gördükleri Miami'yi sık sık ziyaret ediyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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