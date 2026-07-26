Sinead Jack Hande Baladın'ı şaşkına çevirdi: İstiklal Marşı biter bitmez dönüp sarıldı
Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları'nda Hande Baladın'ın Jack Sinead-Kısal'la diyalağu gündem oldu. Takım arkadaşının İstiklal Marşı'nı coşkuyla okumasından etkilenen Hande Baladın hemen Kısal'a sarıldı.
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FIVB Milletler Ligi finalinde Filenin Sultanları ile Brezilya karşı karşıya geldi. Çin'in Makao kentindeki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede millilerimiz rakibini setlerde 3-1 mağlup etmeyi başardı.
FİLENİN SULTANLARI ŞAMPİYON
Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Milliler, 2023'ten sonra bir kez daha şampiyon oldu.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR
Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde duygusal anlar yaşandı. Milli voleybolcular, İstiklal Marşı sırasında gözyaşlarını tutamayıp ağlamaya başladı.
HANDE BALADIN MARŞ BİTER BİTMEZ SINEAD JACK-KISAL'A SARILDI
İstiklal Marşı sonrası Hande Baladın'ın Sinead Jack-Kısal'a yönelik şaşkınlığı da sosyal medyada gündem oldu.
Sinead Jack-Kısal'ın İstikal Marşı'nı okuyuş şeklinden etkilenen Hande Baladın hemen takım arkadaşına sarıldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi