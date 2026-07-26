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Halk TV Spor Sinead Jack Hande Baladın'ı şaşkına çevirdi: İstiklal Marşı biter bitmez dönüp sarıldı

Sinead Jack Hande Baladın'ı şaşkına çevirdi: İstiklal Marşı biter bitmez dönüp sarıldı

Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları'nda Hande Baladın'ın Jack Sinead-Kısal'la diyalağu gündem oldu. Takım arkadaşının İstiklal Marşı'nı coşkuyla okumasından etkilenen Hande Baladın hemen Kısal'a sarıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sinead Jack Hande Baladın'ı şaşkına çevirdi: İstiklal Marşı biter bitmez dönüp sarıldı

FIVB Milletler Ligi finalinde Filenin Sultanları ile Brezilya karşı karşıya geldi. Çin'in Makao kentindeki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede millilerimiz rakibini setlerde 3-1 mağlup etmeyi başardı.

FİLENİN SULTANLARI ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Milliler, 2023'ten sonra bir kez daha şampiyon oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde duygusal anlar yaşandı. Milli voleybolcular, İstiklal Marşı sırasında gözyaşlarını tutamayıp ağlamaya başladı.

Sinead Jack Hande Baladın'ı şaşkına çevirdi: İstiklal Marşı biter bitmez dönüp sarıldı - Resim : 1

HANDE BALADIN MARŞ BİTER BİTMEZ SINEAD JACK-KISAL'A SARILDI

İstiklal Marşı sonrası Hande Baladın'ın Sinead Jack-Kısal'a yönelik şaşkınlığı da sosyal medyada gündem oldu.

Sinead Jack-Kısal'ın İstikal Marşı'nı okuyuş şeklinden etkilenen Hande Baladın hemen takım arkadaşına sarıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hande Baladın Filenin Sultanları
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