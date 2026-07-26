Sinead Jack Hande Baladın'ı şaşkına çevirdi: İstiklal Marşı biter bitmez dönüp sarıldı

FIVB Milletler Ligi finalinde Filenin Sultanları ile Brezilya karşı karşıya geldi. Çin'in Makao kentindeki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede millilerimiz rakibini setlerde 3-1 mağlup etmeyi başardı.

FİLENİN SULTANLARI ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Milliler, 2023'ten sonra bir kez daha şampiyon oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde duygusal anlar yaşandı. Milli voleybolcular, İstiklal Marşı sırasında gözyaşlarını tutamayıp ağlamaya başladı.

HANDE BALADIN MARŞ BİTER BİTMEZ SINEAD JACK-KISAL'A SARILDI

İstiklal Marşı sonrası Hande Baladın'ın Sinead Jack-Kısal'a yönelik şaşkınlığı da sosyal medyada gündem oldu.

Sinead Jack-Kısal'ın İstikal Marşı'nı okuyuş şeklinden etkilenen Hande Baladın hemen takım arkadaşına sarıldı.