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Halk TV Spor Sinan Engin Türkiye İtalya maçının sonucunu açıkladı

Sinan Engin Türkiye İtalya maçının sonucunu açıkladı

Sinan Engin, Türkiye - İtalya maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Engin maç sonucunu tahmin etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sinan Engin Türkiye İtalya maçının sonucunu açıkladı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak.

"TÜRKİYE KAZANIR"

Derin Futbol'da değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin karşılaşmanın sonucunu tahmin etti. Engin millilerimizin İtalya'yı mağlup edeceğini öne sürdü.

İKİ TAKIM DA İLK MAÇINI KAYBETTİ

Millilerimiz gruptaki ilk maçında Fransa'ya tek golle kaybetti. İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup oldu.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Abdülkerim, Oğuz, İsmail, Salih, Ferdi, Arda, Kerem, Barış Alper

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Doumbia, Cambiaghi, Esposito, Kean

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım Sinan Engin
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