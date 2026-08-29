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Halk TV Spor Sinan Engin Samsunspor Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Sinan Engin Samsunspor Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Samsunspor - Fenerbahçe maçı öncesi konuşan Sinan Engin, sarı-lacivertlilerin deplasmandan galip ayrılacağını öne sürdü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sinan Engin Samsunspor Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. 30 Ağustos Pazar günü Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

TFF'nin kararıyla mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.

"FENERBAHÇE KAZANIR"

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, Fenerbahçe'nin Samsunspor deplasmanından galip ayrılacağını öne sürüdü.

Sinan Engin Samsunspor Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu - Resim : 1

İKİ TAKIM DA SON MAÇINI KAZANDI

Ligin ilk haftasında Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe, Konyaspor'u ise 4-2'lik skorla mağlup etti. Göztepe'yle berabere kalan Samsunspor ise Çaykur Rizespor karşısında 2-0 galip geldi.

FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Taraflar daha önce 66 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 36, kırmızı-beyazlılar ise 12 maçta galibiyet elde etti

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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