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Sinan Engin Gaziantep FK Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi konuşan Sinan Engin, sarı-lacivertlilerin sahadan galibiyetle ayrılacağını öne sürdü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sinan Engin Gaziantep FK Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

MEHMET TÜRKMEN YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Suat Güz yapacak.

"FENERBAHÇE KAZANIR"

Karşılaşmaya dair Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin maç sonucunu tahmin etti. Engin, sarı-lacivertlilerin mücadeleden galibiyetle ayrılacağını öne sürdü.

Sinan Engin Gaziantep FK Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu - Resim : 1

İSMAİL KARTAL TAKIMIN BAŞINDA KALDI

Mücadele öncesi Fenerbahçe'de istifa eden İsmail Kartal kararından vazgeçti. Takımın başına geri dönen Kartal, Gaziantep FK maçını kazanmaları gerektiğini futbolcularına bildirdi.

ARALARINDA 1 PUAN VAR

Geride kalan 4 haftada 6 puan toplayan Fenerbahçe, 11. sırada bulunuyor. 7 puandaki Gaziantep FK ise 8. sırada yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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