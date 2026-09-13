Sinan Engin Gaziantep FK Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi konuşan Sinan Engin, sarı-lacivertlilerin sahadan galibiyetle ayrılacağını öne sürdü.
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
MEHMET TÜRKMEN YÖNETECEK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Suat Güz yapacak.
"FENERBAHÇE KAZANIR"
Karşılaşmaya dair Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin maç sonucunu tahmin etti. Engin, sarı-lacivertlilerin mücadeleden galibiyetle ayrılacağını öne sürdü.
İSMAİL KARTAL TAKIMIN BAŞINDA KALDI
Mücadele öncesi Fenerbahçe'de istifa eden İsmail Kartal kararından vazgeçti. Takımın başına geri dönen Kartal, Gaziantep FK maçını kazanmaları gerektiğini futbolcularına bildirdi.
ARALARINDA 1 PUAN VAR
Geride kalan 4 haftada 6 puan toplayan Fenerbahçe, 11. sırada bulunuyor. 7 puandaki Gaziantep FK ise 8. sırada yer alıyor.