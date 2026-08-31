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Sinan Engin Beşiktaş Çorum FK maçının sonucunu açıkladı

Sinan Engin, Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş-Çorum FK maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sinan Engin Beşiktaş Çorum FK maçının sonucunu açıkladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak.

VAR'da Hollandalı Richard Martens, AVAR'da Murat Altan olacak.

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İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0 yenerken, ikinci haftada Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve 3 puan topladı.

Çorum FK ise Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı ve Kasımpaşa'ya 1-0 kaybederek 1 puan aldı.

SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ

Sinan Engin, Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş - Çorum FK maçına dair tahminde bulundu.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında tahminini yapan Engin, Beşiktaş'ın mücadeleyi kazanacağını ifade etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Çorum FK
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