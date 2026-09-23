Sinan Engin: 4 yemiş hala gülüyor

Trabzonspor deplasmanında alınan ağır mağlubiyetin ardından Galatasaray'a yönelik eleştiriler sürerken, ünlü spor yorumcusu Sinan Engin sarı-kırmızılı takımın performansını sert sözlerle değerlendirdi. Engin, özellikle savunma hattını, yıldız oyuncuların performansını ve teknik heyetin maç planını eleştirdi.

"GALATASARAY'I BU KADAR ACİZ BEKLEMİYORDUM"

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki görüntüsünün kendisini şaşırttığını söyleyen Sinan Engin, "Galatasaray'ı bu kadar aciz, disiplinsiz, sıradan bir takım olarak beklemiyordum. Galatasaray, formalite maçı oynamaya gitmiş gibiydi. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bir derbide net bir galibiyet nasıl olur onu gösterdi" ifadelerini kullandı.

"BU DEFANSLA HER TAKIMA KARŞI ZORLANIRSINIZ"

Sarı-kırmızılı ekibin savunma performansını eleştiren Engin, "Galatasaray için sonun başlangıcı Trabzon'da. 'Sakın ha bu defansla Şampiyonlar Ligi'nde oynamayın' dedim. Şampiyonlar Ligi'ni geçtim, Beşiktaş'a falan da bu şekilde rastlarsınız duman ederler" dedi.

LEAO'YA TEPKİ GÖSTERDİ: 4 YEMİŞ HALA GÜLÜYOR

Rafael Leao'nun saha içindeki tavırlarını da eleştiren deneyimli yorumcu, yıldız oyuncunun vücut dilinin taraftarlar tarafından hoş karşılanmayabileceğini söyledi.

Engin, "Bu ne laubalilik, bu ne ciddiyetsizlik Leao? Salah'a bak bir de sana bak. Hiçbir şeyin yok. Leroy Sane haftalardır yok. Barış Alper Yılmaz aynı şekilde. Yunus Akgün'ün gücü yetmedi. Torreira ezildi, kayboldu. Trabzonspor takımını kutlamak lazım" şeklinde konuştu.

Leao ile ilgili sözlerini sürdüren Engin, "Rafael Leao son derece kaliteli futbolcu ama laubali. Koşarken gülüyor adam. Bu ne ya? 4 olmuş hala gülüyorsun. Galatasaray taraftarı anlamaz vücut dilinden falan. Bir bakmışsın ıslıklamaya başlamışlar. Zaha gibi olmasın. Korkuyorum" ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK BÜYÜK HATA YAPTI"

Trabzonspor'un yıldız ismi Mohamed Salah'a karşı yeterli önlem alınmadığını savunan Sinan Engin, teknik ekibi de eleştirdi.

Engin, "Sevgili Okan Buruk, Mohamed Salah'ı hiç ciddiye almamış. Büyük hata yaptın. Salah'a önlem alacaksın. Bu kadar rahat oynatılır mı Salah? Hem hazırlanmamışsın, hem Salah'a önlem almamışsın" dedi.

"BEN OLSAM ICARDI'Yİ TUTARDIM"

Kadro planlamasıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Sinan Engin, Mauro Icardi'nin takımda kalması gerektiğini savundu.

Engin, "Ben Icardi'yi tutardım. Yazık oldu. Deniz Gül'e de yazık oldu. Osimhen de olsaydı zorlanırdı. Konsantre bir Trabzonspor vardı" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

TRABZONSPOR'A ÖVGÜ

Öte yandan Sinan Engin, bordo-mavili ekibin ortaya koyduğu futbolu övdü. Tecrübeli yorumcu, Trabzonspor'un yüksek konsantrasyonla oynadığını ve derbi boyunca rakibine üstünlük kurarak galibiyeti hak ettiğini vurguladı.