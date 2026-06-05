Sidny Cabral resmen açıklandı: Süper Lig'e flaş transfer

Süper Lig'e Yeşil Burun Adalı bir yıldız geliyor. Trabzonspor, Sidny Cabral transferini resmen açıkladı. Bordo mavili kulüp, oyunun transferini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan bildirim şöyle:

"Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Benfica Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir."

5 YILLIK SÖZLEŞME

23 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Cabral'a yıllık 1.3 milyon euro ödeneceği de belirtildi.



Sol bek ve sağ bek oynayan Cabral, iki ayağını da aynı şekilde kullanabiliyor. Ayrıca kanatlarda ofansa yönelik de görev yapabiliyor.