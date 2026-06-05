Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Sidny Cabral resmen açıklandı: Süper Lig'e flaş transfer

Sidny Cabral resmen açıklandı: Süper Lig'e flaş transfer

Süper Lig'e bir yıldız daha geliyor. Sidny Cabral resmen açıklandı. Trabzonspor transferi duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sidny Cabral resmen açıklandı: Süper Lig'e flaş transfer

Süper Lig'e Yeşil Burun Adalı bir yıldız geliyor. Trabzonspor, Sidny Cabral transferini resmen açıkladı. Bordo mavili kulüp, oyunun transferini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Zubkov'u sattı: Yeni takımı belli olduTrabzonspor Zubkov'u sattı: Yeni takımı belli oldu

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan bildirim şöyle:
"Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Benfica Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir."

5 YILLIK SÖZLEŞME

23 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Cabral'a yıllık 1.3 milyon euro ödeneceği de belirtildi.

Sidny Cabral resmen açıklandı: Süper Lig'e flaş transfer - Resim : 2
Sol bek ve sağ bek oynayan Cabral, iki ayağını da aynı şekilde kullanabiliyor. Ayrıca kanatlarda ofansa yönelik de görev yapabiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro