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Halk TV Spor Serkan Reçber Amedspor'a Beşiktaş'ın eski hocasını getiriyor: Anlaşma tamam

Serkan Reçber Amedspor'a Beşiktaş'ın eski hocasını getiriyor: Anlaşma tamam

Amedspor'un futbol direktörü olan Serkan Reçber'in teknik direktörlüğe Beşiktaş'ın eski hocasını getireceği ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Serkan Reçber Amedspor'a Beşiktaş'ın eski hocasını getiriyor: Anlaşma tamam

Beşiktaş'ta sezon sonunda teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından futbol direktörü Serkan Reçber de veda etmişti.

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Daha sonra Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'un futbol direktörü olan Serkan Reçber'in takımın yeni teknik direktörünü bulduğu ileri sürüldü.
Amidahaber'den Serhat Yetüt'ün haberine göre; Serkan Reçber’in öncülüğünde yürütülen transfer çalışmalarında teknik direktör arayışında sona gelindi.
Amedspor'un teknik direktörlük görevi için Fransız hoca Valerien Ismael ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Serkan Reçber Amedspor'a Beşiktaş'ın eski hocasını getiriyor: Anlaşma tamam - Resim : 2
Valerien Ismael, 2022 yılında Beşiktaş'ta görev yapmıştı.
Fransız teknik adam Barnsley, West Bromwich Albion, Watford, Blakcburn Rovers takımlarında da çalıştı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu arada Serkan Reçber'in futbolcu transferi için de çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Transfer listesi hazırlayan Reçber'in yeni teknik direktörün imza atmasından sonra prensip anlaşması yaptığı futbolculara imza attıracağı ileri sürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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