Serkan Özbalta imzayı attı

TFF 1. Lig'de Erzurumspor'u şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Serkan Özbalta ile yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Erzurumspor, geçen sezon Serkan Özbalta yönetiminde 81 puanla TFF 1. Lig'de şampiyon olmuş ve Süper Lig hasretine son vermişti.

ERZURUMSPOR RESMEN AÇIKLADI

Erzurumspor, Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladığını kulübün internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2025-2026 sezonunda takımımızı Trendyol 1. Lig’de şampiyonluğa taşıyarak Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta ile 1 yıllık resmî sözleşme imzaladı.

Erzurumspor Tesisleri’nde Kulüp Başkanımız Ahmet Dal ile bir araya gelen hocamız, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini yeniden mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

2026-2027 sezonu hazırlıklarına 29 Haziran tarihinde tesislerimizde başlayacak ekibimizde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, camiamıza büyük bir gurur yaşatan Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta ile yeni sezonda da yolumuza birlikte devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Rekorlarla taçlanan şampiyonluk sezonunun ardından, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunda hocamıza ve ekibine başarılar diliyor; yapılan anlaşmanın kulübümüz, camiamız ve şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz."