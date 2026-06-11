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Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu: Şenol Güneş de döndü

Beşiktaş'taki görevinden sezon bitince ayrılan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. Şenol Güneş de döndü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu: Şenol Güneş de döndü

Beşiktaş'taki görevinden sezon bitince ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni adresi açıklandı. Sergen Yalçın'la birlikte Şenol Güneş de döndü.

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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta görev yaparken 39 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet görmüştü. Yalçın'dan sonra siyah beyazlı takımın başına İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano getirildi.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine gelmeden önce spor yorumculuğu yapıyordu. 2026 Yalçın Dünya Kupası boyunca Candaş Tolga Işık'ın YouTube kanalında sorularını yanıtlayacak.
Kafa Sports'tan yapılan açıklamaya göre Sergen Yalçın'ın yanı sıra Şenol Güneş de dönecek. Güneş de aynı platformda Dünya Kupası yorumları yapacak.

ÜNLÜ İSİMLER VAR

Kadroda başka ünlü isimler de bulunuyor. O isimler şöyle:
Okan Buruk, Arda Turan, Nuri Şahin, Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı, Caner Erkin, Hamit Altıntop.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Sergen Yalçın Şenol Güneş
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