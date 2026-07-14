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Halk TV Spor Sergen Yalçın'ın beğenmediği futbolcuyu Fatih Terim elinden kaçırmış: Şimdi o bir dünya yıldızı

Sergen Yalçın'ın beğenmediği futbolcuyu Fatih Terim elinden kaçırmış: Şimdi o bir dünya yıldızı

Sergen Yalçın'ın attığı onca gole rağmen hala beğenmediği futbolcuyu Fatih Terim elinden kaçırdığını açıkladı. O futbolcu şimdi dünya yıldızı oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sergen Yalçın'ın beğenmediği futbolcuyu Fatih Terim elinden kaçırmış: Şimdi o bir dünya yıldızı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, attığı onca gole rağmen Sergen Yalçın'ın hala "Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki!" dediği futbolcuyu ellerinden nasıl kaçırdıklarını açıkladı. O futbolcu şimdi dünya yıldızı oldu.

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Terim, Manchester City'nin yıldızı, Dünya Kupası'nda da Norveç Milli Takımı'nı attığı gollerle çeyrek finale kadar taşıyan Erling Haaland'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"NECATİ ATEŞ VE ÜMİT DAVALA'YI GÖNDERDİM"

Terim, şu ifadeleri kullandı:
"Henüz yeni yeni parlamaya başlamıştı. Scout ekibimizden gelen olumlu raporlar üzerine Necati Ateş ile Ümit Davala'yı izlemeye yolladım. Antrenman yaptık. Tam çıktım, beni 2-3 defa aramışlar. 'Ne oldu çocuklar?' dedim. 'Hocam, hemen alalım. Yoksa burası menajerlerle dolu, alacaklar' dediler.

Sergen Yalçın'ın beğenmediği futbolcuyu Fatih Terim elinden kaçırmış: Şimdi o bir dünya yıldızı - Resim : 2
Elimizden geleni yaptık. Ancak ekonomik şartlar el vermedi. O zaman o rakamı çıkaramadık. Böyle önemli bir serüvenimiz var. Biraz olabilseydi, o zaman almıştık."

SARI KART CEZASI ÖNERİSİ

Fatih Terim, maçlardaki sarı kart cezasıyla ilgili de bir öneride bulunarak şunları söyledi:
"Daha önce bahsetmiştim ama bir daha bahsetmekte yarar var. Kendimiz için, ülke için... Önümüzdeki hafta derbi var, bu hafta da maç var!! A, B, C, D oyuncuları sarı kart görürse haftaya oynamayacak!. Haydaaa... Atanan hakemden federasyona, 'Sarı kart gösteren bile bile gösterdi, bu hakem bu maça bile bile atandı' deniyor. Ben de diyorum ki çözüm çok basit. Sarı kart sınırında olup ceza alan oyuncu, hocasının seçeceği önlerindeki 4 maçtan birinde cezasını çeksin."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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