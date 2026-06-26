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Sergen Yalçın'dan Galatasaray çıkışı: Daha fazla maaş veriyorlar

Beşiktaş'la yollarını ayıran teknik direktör Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe Galatasaray kıyaslaması geldi: Daha fazla maaş veiyorlar.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sergen Yalçın'dan Galatasaray çıkışı: Daha fazla maaş veriyorlar

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın transfer anlayışını överken Fenerbahçe'nin seçimlerine sert çıktı. Kante transferini büyük hata olarak nitelendiren Yalçın, "O Kante mi, hâlâ top oynuyor mu?" diye sorarken iki ezeli rakip arasındaki farka dikkat çekti.

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FENERBAHÇE GALATASRAY KIYASI

Sergen Yalçın, Kafa Sports'ta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer politikalarını karşılaştırdı. Sarı - Kırmızılıların yaklaşımını olumlu değerlendiren Yalçın, "Maaş vermek tamam ama kime verdiğin de önemli. Galatasaray hep doğru adamlara veriyor, doğru adamlar alıyor" dedi.

Sergen Yalçın'dan Galatasaray çıkışı: Daha fazla maaş veriyorlar - Resim : 2

FENERBAHÇE'YE SERT ELEŞTİRİ

Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha yüksek maaş ödediğini ancak seçimlerde hata yaptığını söyleyen Yalçın, geçen sezon devre arasında yapılan transferleri büyük bir yanılgı olarak nitelendirdi.

"O KANTE Mİ?"

Yalçın'ın en çarpıcı çıkışı N'Golo Kante transferine yönelikti. Sergen, "Kante transferi de büyük hata. Ben bir Kante'yi hatırlıyorum Chelsea'deyken... O Kante mi? Aynı Kante mi? O zaman ben neredeyse çocuktum, hâlâ top oynuyor mu ya?" dedi.

SOSYAL MEDYADA KAPIŞTILAR

Sergen Yalçın'ın açıklamaları Fenerbahçe taraftarını kızdırırken Sarı Kırmızılılar ise deneyimli çalıştırıcıya destek verdi. Sergen Yalçın sosyal medyayı ikiye böldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sergen Yalçın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Transfer
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