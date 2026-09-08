Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş'ta teknik direktörlükten ayrıldıktan sonra yorumculuğa geri dönen Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yalçın, katıldığı programda, "Başakşehir - Galatasaray maçında bir penaltı çalıyorsan o zaman o standartı devam ettireceksin. Böylece her Süper Lig maçında 2-3 tane penaltı çalınır. Premier Lig'de böyle pozisyonlara hiç penaltı verilmez" dedi.

"GALATASARAY'IN ŞANSI DAHA FAZLA"

Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şanslarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Portekiz Ligi zayıf bir lig. Sporting yetiştirip satan bir takım. Kadrosu genç oyunculardan oluşuyor. Kontra atak oynayıp savunma arkasına koşu atmayı seviyorlar. Geniş alan vermemeleri gerek. Osimhen'in olmaması bir dezavantaj tabii. Leao santrforda denenebilir.

Bence Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansı Fenerbahçe'ye göre daha fazla. Daha fazla puan alabilirler. Aldıkları Batrakov ise hazır değil. Bence Sara daha önde. Düşünün Galatasaray'ın 6 numarası Torreira sorun çözüyor, gol atıyor. Senede 7-8 kere bunu yapabiliyor. Fenerbahçe'nin orta sahasında böyle bir adam var mı?"