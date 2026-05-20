Sergen Yalçın yine ters köşe oldu!
Beşiktaş'ta teknik direktörlüğü sona eren Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaparken beğenmediklerinin geldiği yerler gündem olmaya devam ediyor. Son olarak da Ferdi Kadıoğlu sözleri ortaya çıktı.
Beşiktaş'la yolları ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaparken beğenmediği teknik adamlar ve futbolcularla ilgili sözleri hep gündem oldu. Ancak bu teknik adam ve futbolcular çok daha iyi yerlere geldi.
Sergen Yalçın, teknik direktör Francesco Farioli için, "Ben Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam analizci. Teknik direktör falan değil. Bizim Cenk onu yardımcı olarak Alanyaspor'a getirdi. Oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu şöyle hoca olur mu? Adam Nice'e gitti, oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum. Dünya komedisi" demişti. Farioli, Ajax'ta takımı lig ikincisi yaptıktan sonra Portekiz'in Porto takımının başına geçt. Porto'yu Portekiz Ligi şampiyonu yaptı. Şimdi adı İngiliz ve İtalyan kulüpleriyle de geçiyor.
Yalçın'ın A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenco Montella için de yorumu şu şekilde olmuştu: "Vincenzo Montella benim rakibim değil. Aynı klasmanda değiliz. Hiçbir başarısı olmayan bir teknik direktör." Montella, A Milli Takımı Dünya Kupası'na taşıdı. Adı sık sık İtalyan kulüpleriyle de anılıyor.
Sergen Yalçın, Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'la ilgili de "Ne yeteneği var? Hiçbir yeteneği yok! Fiziği güzel! Koşuyor moşuyor! Kafa vuruyor. Atletik. Var mı bir yeteneği?" diye konuşmuştu. Haaland, 4 yıldır Manchester City'de forma giyiyor. Bu sezon 52 maçta 38 gol atıp 8 asist yaptı. 2022-2023'te 52, bir sonraki sezon 48, sonraki sezonda da 31 golü var. Norveç Milli Takımı'yla 49 maçta 55 kez fileleri havalandırdı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 200 milyon euro.
Kenan Yıldız'ı da beğenmediğini söylemişti Sergen Yalçın ve eklemişti: "Ben Kenan Yıldız'ı izledim hocam. Hiç anlatıldığı gibi yıldız bir futbolcu değil." Kenan Yıldız hem Juventus'un hem de A Milli Takım'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Adı Real Madrid'le geçiyor. İspanyol devinin transfer etmek için 100 milyon euroyu gözten çıkardığı da belirtiliyor.
Ve Ferdi Kadıoğlu... Sergen Yalçın yorumcu olarak katıldığı programda şu ifadeleri kullanmıştı: "Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir şey söyliyeyim mi sana? Türkiye Ligi'nin ve Premier Lig'in farkını anlatayım sana. Şimdi Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de çok iyi oynuyordu değil mi? Farklılık yaratan bi oyuncu kim dersen Fenerbahçe'de Ferdi derim. Şimdi Premier Lig'e gitti hocam. Hiçbir farklılık yaratabilir mi? Yaratamaz hocam. Orada herkes Ferdi gibi zaten. Belki orada çok daha güçlü ondan oynayanlar. Türkiye Ligi'nde farklılık yaratibelecek bir oyuncu. Ferdi öyle yetenekli bir oyuncu falan değil yani."
Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de sezonun öne çıkan futbolcularından oldu. Üstelik takımında sezonun en iyi futbolcusu seçildi. Milli Takım'ın Dünya Kupası'na gitmesinde attığı gole kapıyı açan isimdi. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 30 milyon euro. Dünya Kupası sonrası transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından olacağı belirtiliyor.