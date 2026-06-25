Sergen Yalçın ünlü oyuncuyu Beşiktaş'a aldırmamış: Bana ne abi Barcelona'da oynuyorsa!

Beşiktaş'ta teknik direktörlükten ayrıldıktan sonra yorumculuğa geri dönen Sergen Yalçın'dan çok çarpıcı bir itiraf geldi. Sergen Yalçın, teknik direktörlük yaparken Barcelonalı futbolcuyu Beşiktaş'a aldırmadığını söyledi.

Başkan Serdal Adalı'nın kendisine yaptığı transfer önerisine karşı çıktığını belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:



"Lewandowski'yi kabul etmedim. Başkana Lewandowski'yi alırsak, Quaresma'yı da alalım, ben de 3-5 kilo versem oynarım' dedim. Çok güldük. Banane abi Barcelona'da oynuyorsa. Ben 40 yaşında adam almam. Kurmak istediğimiz sisteme aykırı bir defa. 'Alacaksan Lukaku, Sörloth al' dedim. Lewandowski o zaman 15 milyon euro imza parası, 12 milyon euro da maaş istiyordu. Kötü mü yapmışım, iyi mi?"

1988 doğumlu olan Robert Lewandowski, geçen sezon 19, önceki sezon 43 gol attı.

ARDA TURAN'A TAVSİYEDE BULUNDU

Sergen Yalçın, şu anda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını çalıştıran Arda Turan'a da seslendi. Yalçın, şunları söyledi:



"Arda Turan başarılı. Avrupa'da daha ileriye gidebilir. Avrupa'da güzel takımlara gidebilir. Arda'ya tavsiyem Türkiye'den uzak dursun. Başımıza gelenleri gördün işte. Daha ötesi var mı?"