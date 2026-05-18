Sergen Yalçın krizi çıktı: 3 yabancıdan rest

Sergen Yalçın ile başkan Serdal Adalı arasındaki kritik görüşme öncesinde Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme patlak verdi. Üç yabancı oyuncu yönetime kapı aralayarak Yalçın'la aynı çatı altında olmak istemediklerini açıkça ortaya koydu.

SOYUNMA ODASI AYAKTA

Beşiktaş'ta teknik direktörlük krizi artık sadece yönetim koridorlarında değil, soyunma odasında da derinleşiyor. Takvim'in haberine göre Portekizli stoper Tiago Djalo, Nijeryalı ön libero Wilfred Ndidi ve Çekyalı kanat oyuncusu Vaclav Cerny, kulüp yönetimiyle birebir görüşme gerçekleştirdi. Üç isim bu görüşmede Sergen Yalçın'dan duydukları memnuniyetsizliği doğrudan dile getirdi.

"YALÇIN KALIRSA BİZ GİDERİZ" RESTİ

Kulisten sızan bilgilere göre söz konusu üç oyuncu, Yalçın'ın görevine devam etmesi halinde takımdan ayrılmak istediklerini yönetime açıkça iletti. Bu denli sert ve doğrudan bir tutum, Beşiktaş tarihinde ender rastlanan bir soyunma odası baskısı olarak kayıtlara geçiyor. Yabancı oyuncuların bu kadar organize ve kararlı bir şekilde hareket etmesi, Yalçın ile kadro arasındaki kopuşun ne kadar derinleştiğini gözler önüne seriyor.

ÜÇ İSİM İSTEMİYOR

Beşiktaş'ın bu sezon büyük beklentilerle kadrosuna kattığı üç yabancı oyuncunun aynı anda yönetime başvurması dikkat çekti. Portekiz milli takımının stoper adayları arasında gösterilen Djalo, Premier Lig'in köklü isimlerinden Ndidi ve Çek futbolunun parlayan yüzü Cerny'nin bu denli ortak hareket etmesi, Yalçın döneminde yaşanan teknik ve insani sorunların soyunma odasına ne kadar yansıdığını açıkça ortaya koydu. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşme, Beşiktaş'ın yakın geleceğini belirleyecek.