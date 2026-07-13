Sergen Yalçın gitti böyle oldu: Bir de az daha kovduracaktı!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın teknik direktörlükten ayrılmasının ardından transferler de peş peşe geldi. Sergen Yalçın, transferlerde önemli rol oynayan ismi az daha kovduracaktı.
Beşiktaş'ta geçen sezonun başında göreve gelen Sergen Yalçın'ın kovdurmak istediği isim yeni transferlerde önemli rol oynadı.
Yalçın, gelir gelmez Serkan Reçber'i futbol direktörü yapmış, Alman scout şefi Eduard Graf'ı istemediğini açık açık ilan etmişti.
Graf kızağa çekilirken, başkan Serdal Adalı kulüple bağının kesilmesine engel olmuştu.
EDUARD GRAF ETKİSİ
HT Spor'daki habere göre transfer bombaları peşpeşe patlatılması, aktif göreve geri dönen Eduard Graf etkisini de hissettirdi.
Önder Özen’in direktörlüğündeki yeni futbol yapılanmasında yerini yeniden alan Graf'ın Alman kaleci Alexander Nübel’in ikna edilmesini sağladığı belirtildi.
Graf'ın Salih Özcan transferinde de önemli rol oynadığı, transferi bitme aşamasına gelen Belçikalı yıldız Leandro Trossard sürecinde de görüşmelere katıldığı ifade edildi.
Futbol direktörü Önder Özen, teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun imza töreninde Graf içir şunları söylemişti:
“Eduard Graf görevine devam ediyor. Buranın insan kaynağı, personeli, bir rapor yazmış, raporu inceledik; iyi de bir rapor.”