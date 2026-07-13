Halk TV Spor Sergen Yalçın gitti böyle oldu: Bir de az daha kovduracaktı!

Sergen Yalçın gitti böyle oldu: Bir de az daha kovduracaktı! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın teknik direktörlükten ayrılmasının ardından transferler de peş peşe geldi. Sergen Yalçın, transferlerde önemli rol oynayan ismi az daha kovduracaktı.