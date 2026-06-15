Sergen Yalçın gelir gelmez kapıyı göstermişti: Direnen Necip Uysal için flaş karar
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın gelir gelmez kadro dışı bıraktığı Necip Uysal, başka kulübe gitmemek için direnmişti. Yalçın'ın ayrılmasından sonra Necip Uysal için yeni bir karar alındı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Başka bir kulübe gitmesi istenen Necip, bu karara direnmiş ve futbolu Beşiktaşlı olarak bırakmak istediğini söylemişti.
Siyah beyazlı yönetimin Necip Uysal için jübile kararı aldığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen, 2009'dan bu yana oynayan kaptan Necip Uysal, Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesiyle kadro dışı bırakılmıştı.
Başka bir kulübe gitmesi istenen Necip, bu karara direnmiş ve futbolu Beşiktaşlı olarak bırakmak istediğini söylemişti.
Sergen Yalçın'ın sezonun bitmesiyle görevinden ayrılmasının ardından Necip Uysal'la ilgili Beşiktaş yönetimi yeni bir karar aldı.
JÜBİLE MAÇI YAPILACAK
Siyah beyazlı yönetimin Necip Uysal için jübile kararı aldığı ortaya çıktı.
Buna göre Beşiktaş, kaptanını törenle uğurlayacak. Necip Uysal için yıllarını verdiği Beşiktaş'ın stadında jübile maçı yapılacak.
Necip Uysal, Beşiktaş formasıyla 466 maça çıktı. Siyah beyazlı takımın hemen her bölgesinde oynayan Necip, bu maçlarda 6 gol atıp, 19 asist yaptı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi