Sergen Yalçın gelir gelmez kapıyı göstermişti: Direnen Necip Uysal için flaş karar

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen, 2009'dan bu yana oynayan kaptan Necip Uysal, Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesiyle kadro dışı bırakılmıştı.

Başka bir kulübe gitmesi istenen Necip, bu karara direnmiş ve futbolu Beşiktaşlı olarak bırakmak istediğini söylemişti.

Sergen Yalçın'ın sezonun bitmesiyle görevinden ayrılmasının ardından Necip Uysal'la ilgili Beşiktaş yönetimi yeni bir karar aldı.

JÜBİLE MAÇI YAPILACAK

Siyah beyazlı yönetimin Necip Uysal için jübile kararı aldığı ortaya çıktı.

Buna göre Beşiktaş, kaptanını törenle uğurlayacak. Necip Uysal için yıllarını verdiği Beşiktaş'ın stadında jübile maçı yapılacak.

Necip Uysal, Beşiktaş formasıyla 466 maça çıktı. Siyah beyazlı takımın hemen her bölgesinde oynayan Necip, bu maçlarda 6 gol atıp, 19 asist yaptı.