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Halk TV Spor Sergen Yalçın beğenmiyor hala: Boyna gol atıyor!

Sergen Yalçın beğenmiyor hala: Boyna gol atıyor!

Sergen Yalçın'ın beğenmediği futbolcu kulübünden sonra milli takımında da boyna gol atıyor. Sergen Yalçın ise yine beğenmiyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sergen Yalçın beğenmiyor hala: Boyna gol atıyor!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra yorumculuğa geri dönen Sergen Yalçın, yine sözleriyle gündem olmayı sürdürüyor.
Sergen Yalçın, Manchester City'nin gol makinesi Norveçli futbolcusu Erling Haaland'ı Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe başlamadan önce katıldığı programda da eleştirmiş, "Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki" demişti.
Erling Haland ise İngiltere'de Manchester City formasıyla geçen sezonu 52 maçta 38 gol ve 9 asistle tamamlamıştı.

DÜNYA KUPASI'NDA DA DURDURULAMIYOR

Haaland, Dünya Kupası'nda da gollerine devam ediyor.

Sergen Yalçın beğenmiyor hala: Boyna gol atıyor! - Resim : 1
Norveç'in Fildişi Sahili'ni 2-1 yendiği maçta da takımının galibiyet golünü atan Haaland, milli formayla son 13 maçın tamamında gol attı. 13 maçta 25 gole ulaşırken, Dünya Kupası'nda da 3 golünü atmayı başardı.
Sergen Yalçın, son olarak Dünya Kupası'nı yorumladığı programda Candaş Tolga Işık'ın "Sallıyordun hocam Haaland'a. Manchester City'de muhteşem bir sezon geçirdi. Şimdi Dünya Kupası'nda Haaland gibi Haaland. Bir özür dile istersen" sözlerine "Oynuyor mu ki Haaland! Yok işim olmaz. İsterse 80 gol atsın. Ben oyuncunun yeteneğine bakıyorum. Beni ilgilendirmiyor. İstediği kadar iyi oynasın" karşılığını vermişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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