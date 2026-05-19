Sergen Yalçın ayrılır ayrılmaz anında bu paylaşımı yaptı
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta istemediği ve transferleri yaptırmadığı Futbol Direktörü Eduard Graf, tecrübeli teknik adam Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz flaş bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ta karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı teknik direktör Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlılardaki ikinci dönemi sona erdi.
Siyah-beyazlı futbol takımında Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Sergen Yalçın için ikinci dönem 30 Ağustos'ta resmen başladı.
İKİNCİ DÖNEMİ BAŞARILI GEÇMEDİ
Beşiktaş'taki ilk döneminde Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleri yaşayan Yalçın, ikinci macerasında başarıdan uzak bir grafik sergiledi.
Siyah-beyazlı ekip, 53 yaşındaki teknik adamla iki dönemde toplam 122 resmi maçta 67 galibiyet, 22 beraberlik ve 33 yenilgi aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 226 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 150 gol gördü.
EDUARD GRAF'TAN FLAŞ PAYLAŞIM
Sergen Yalçın'ın transferleri yaptırmadığı ve kulüpte istemediği Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Arka planda ''Goodbye'' (Elveda) isimli şarkı koyan Graf'ın, hemen altına ''Karma'' teriminin İngilizce sözlük anlamına yer vermesi dikkat çekti.
Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılır ayrılmaz paylaşılan metindeki ifadelerin, Ümraniye'deki sürecine dair bir gönderme olarak yorumlandı.
Graf'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
''İyi bir davranış iyi karma yaratır; aynı şekilde iyi niyet de iyi karma oluşturur. Kötü bir davranış kötü karma yaratır; kötü niyet de aynı şekilde kötü karma oluşturur''