Serdar Dursun bombası patladı: Kocaelispor'dan ayrılmak istemiş bedavaya bile almamışlar

Sezonu Kocaelispor'da tamamlayan Serdar Dursun'un ara transferde ayrılmak için girişimde bulunduğu ileri sürüldü. Ancak gitmek istediği takıma alınmayınca Kocaelispor'da kaldığı ileri sürüldü.

Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun'un ara transferde takımdan ayrılmak için girişimde bulunduğu iddia edildi.

Yeşil siyahlı kulüple sözleşmesi 5 gün sonra bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu 30 resmi maçta 7 gol atmıştı.

FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTEMİŞ!

Serdar Dursun'un ara transferde gelmek için Fenerbahçe'yi haber yolladığı ileri sürüldü.
Yağız Sabuncuoğlu, Nowspor'da katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:
"Serdar Dursun ne dedi biliyor musun ocakta? 'Ben ocakta geleyim, mayısa kadar para almam' dedi. Bak kulaklarımla duydum. 'Şubatta geleyim, mayısa kadar para istemiyorum, bu takımla şampiyonluk yaşamak istiyorum' dedi, ama almadılar."
Serdar Dursun, Fenerbahçe'de daha önce 2.5 sezon forma giymişti.

