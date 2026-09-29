Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Serdar Ali Çelikler milli formayı giymesi gereken yabancı golcüyü açıkladı

Serdar Ali Çelikler milli formayı giymesi gereken yabancı golcüyü açıkladı

A Milli Futbol Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste kötü sonuçlar almasının ardından yorumcu Serdar Ali Çelikler'den bomba bir öneri geldi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Serdar Ali Çelikler milli formayı giymesi gereken yabancı golcüyü açıkladı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya 4-1 mağlup olarak grupta galibiyetle tanışamadı.

Milli takımın oyununa ve kadrosuna eleştiriler yükselirken, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den bomba bir öneri geldi.

Montella'nın biletini tarihini vererek kestiler: İtalya'yı kurtardı kendisi bitti!Montella'nın biletini tarihini vererek kestiler: İtalya'yı kurtardı kendisi bitti!

''BİZ NİYE MİLLİ YAPMIYORUZ ABİ?''

NEO Spor YouTube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, A Milli Takım'ın Leipzig'de forma giyen Brezilyalı golcü oyuncu Romulo'nun kadrosuna katması gerektiğini ifade etti.

Serdar Ali Çelikler açıklamasında, "Yunanistan'da siyahi santrfor gördüm abi dün. Biraz da bu işler lazım, bunu genel bir tartışma olarak ortaya atayım. Romulo'yu biz niye milli yapmıyoruz abi? Brezilya da kullanmıyor." ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE'DE DE OYNAMIŞTI

24 yaşındaki Brezilyalı santrfor Romulo, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giymişyi.

Golcü futbolcu, Göztepe'de gösterdiği başarılı performansın ardından Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'e 20.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Göztepe Süper Lig Milli Takım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro