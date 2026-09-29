Serdar Ali Çelikler milli formayı giymesi gereken yabancı golcüyü açıkladı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya 4-1 mağlup olarak grupta galibiyetle tanışamadı.

Milli takımın oyununa ve kadrosuna eleştiriler yükselirken, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den bomba bir öneri geldi.

''BİZ NİYE MİLLİ YAPMIYORUZ ABİ?''

NEO Spor YouTube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, A Milli Takım'ın Leipzig'de forma giyen Brezilyalı golcü oyuncu Romulo'nun kadrosuna katması gerektiğini ifade etti.

Serdar Ali Çelikler açıklamasında, "Yunanistan'da siyahi santrfor gördüm abi dün. Biraz da bu işler lazım, bunu genel bir tartışma olarak ortaya atayım. Romulo'yu biz niye milli yapmıyoruz abi? Brezilya da kullanmıyor." ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE'DE DE OYNAMIŞTI

24 yaşındaki Brezilyalı santrfor Romulo, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giymişyi.

Golcü futbolcu, Göztepe'de gösterdiği başarılı performansın ardından Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'e 20.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.