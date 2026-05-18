Serdal Adalı'dan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlıların Başkanı Serdal Adalı, ayrılık sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEDİ''

Ayrılığın aklının ucundan geçmediğini belirten Adalı, "Alternatif hoca soracaksınız... Aklımın ucundan bu öğleye kadar ayrılık geçmedi! Hoca kendini devam etmeye hazır hissetmedi!" dedi.

''ÇOK KISA SÜREDE BELLİ OLUR''

Serdal Adalı, teknik direktörün kısa süre içinde belli olacağını dile getirerek, "Çok kısa sürede teknik direktör belli olur. Çalışmalara başladı. Sergen Hoca'nın tazminatı yok. Haziran maaşı da olmayacak. Ekibine de teşekkür olarak bir şey yapacağız." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI

Teknik direktör Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmediğini ifade eden Adalı, "Şenol Güneş'i çok severim ama ben şahsen Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmüyorum." dedi.

''CAMİA TEPKİDE HAKLI''

Serdal Adalı, "Son 3-4 senede camia haklı. Tepkide de haklı. Biz de iyi sonuç almak için uğraşıyoruz. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisine 'Neden?' diyemiyorum. Haklılar. Her bağırıldığında gidecek olursak. İnce ip üstünde giderek bir şeyleri atlatmaya çalışıyoruz. Gerek finansal, gerek idari. Evet durumdan ben de, hoca da memnun değiliz! Bir şeyden vazgeçecek değiliz. Başarmak mecburiyetindeyiz. Bırakmak en kolayı, hoca da söyledi." sözlerini sarf etti.