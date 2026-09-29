Serdal Adalı'dan operasyon sonrası MHK teklifi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da gözaltına alındığı 'Hakemler Dosyası'na dair açıklamalarda bulundu.

"ADALETE GÜVENİYORUZ"

HT Spor'a konuşan Serdal Adalı, “Sabah erken saatlerde duydum haberi. Adli bir konu olduğu için üzerinde konuşmam hiç doğru olmaz. Başından beri adalete güveniyoruz. Beşiktaş olarak çıkıp iki senedir söylediğimiz şey şu: 'Adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz" dedi.

"İNŞALLAH TÜRK FUTBOLUNA ADALET GELİR"

Yaşananların hayırlı olmasını dileyen Serdal Adalı, "Futbolun düzgün ve eşit şekilde yönetilmesi lazım. Her maçtan sonra hakemlerden, hakem hatalarından bahsetmekten biz de hiç hoşnut değiliz. Beşiktaş olarak saha içinde oynanan ve saha içinde biten bir futbol istiyoruz. İnşallah son gelişmelerden sonra Türk futboluna adalet gelir" ifadelerini kullandı.

"YABANCI MHK BAŞKANI DA OLABİLİR"

MHK için yabancı önerisinde bulunan Serdal Adalı, "Olabilir. Yabancı teknik direktör, yabancı hakem olduğu gibi yabancı MHK Başkanı da olabilir. Yeter ki bir şeyler düzelsin. Bir şeyleri düzelteceksek bunu o yapmış, bu yapmış, Anthony Taylor yapmış ya da başkası yapmış diye bakmam. Ancak Türkiye'de de hakemlik konusunda MHK'yi yönetecek çok iyi hocalarımız, eski hakemlerimiz var. Onlardan biri de olabilir" sözlerini sarf etti.