Serdal Adalı Trossard'ı açıkladı: Daha düşük fiyata bitirdi

Başkan Adalı, siyah-beyazlı takımın Slovakya'da gerçekleştirdiği sezon öncesi kampında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi.

''TROSSARD'IN SON KONTRATI OLMAYACAK''

Serdal Adalı, Belçikalı futbolcu Leandro Trossard ve kulübüyle transfer görüşmelerine ilişkin, "31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay isteği koymak istiyor. Böyle bir oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Trossard'ın da son kontratı olmayacak. Onu söyleyeyim. Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için." ifadelerini kullandı.

''GEÇEN SENE 25 MİLYON EURO TEKLİF ETTİM''

Geride kalan sezonda da tecrübeli kanat oyuncusu ile ilgilendiklerini aktaran Adalı, "Geçen sene Trossard'a 25 milyon avro teklif ettim. 8 milyon avro maaş teklif ettim ama olmadı, bırakmadılar. Bu kez daha az maaşa alıyoruz." dedi.

Serdal Adalı, Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı teknik adam Vincenzo Italiano'nun çok istediğini vurgulayarak, "Sol bek için farklı isimlere de bakıyorduk. Ouattara'yı hoca çok istedi, gittik aldık." şeklinde konuştu.

"BU SEZON TEK İSTEĞİM TRİBÜNLERİN BİRLİK OLMASI"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Beşiktaş taraftarına "birlik" çağrısında bulundu.

Adalı, tribünlerin parçalanmamasını istediğini anlatarak, "Taraftarın birlik olması tek isteğim. Tribünler parça parça olmasın. Birçok grup var ama sadece birkaçı sosyal medyada bir şeyler yazıyor. Bu sezon statta birlik olmasını istiyoruz. 3-5 kişi var ve onların derdi belli." diye konuştu.

"Taraftarımız bu camianın kalbidir, en önemli parçasıdır." ifadelerini kullanan Serdal Adalı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Onlar beğenmedikleri zaman futbolcuyu da hocayı da bizi de eleştiriyorlar ki haklarıdır. Ben de o tribünlerden gelen bir ağabeyleri, bir başkanları olarak geçen yıla dair bir tespitte bulundum, içimi döktüm. Bu sene de taraftarımız daha güçlü takımlarını destekleyebilsin diye kapasite artırımını da yapıyoruz. Biz bir aileyiz. Bizim aramıza kimse giremez. Beşiktaş tribünleri her zaman çok daha iyisini yapabilecek güçtedir ve bu sene bunu gösterecektir. Takımımız geçen seneki transferlerin üzerine koyarak daha da güçleniyor. Taraftarımızın da bu takımın arkasında eskiden olduğu gibi en büyük itici güç olmasını istiyorum, bunu yapacaklarından da eminim."

"RAPORDA DÜZGÜN YAZILMALIYDI, BİZ FAİZİ ÖNLEDİK"

Adalı, raporunda Dikilitaş projesinden gelen ön ödemeyi yönetici alacaklarına kullanıldığına yer veren denetim kuruluyla ilgili de şunları dile getirdi:

"Denetleme kurulu bunu düzgün bir şekilde raporda yazmalıydı. Biz banka borçlarını ödedik, 3-4 milyon avro faizden kurtardık. Erken ödeme ile indirim yapıldı. Bunun doğru izah edilmesi gerekiyordu. Bizim parayı kulüpte tutma gibi bir durumumuz yok. Zaten sürekli yöneticilerin hesabından para geliyor ve gidiyor."

Serdal Adalı, kulübün borcuyla ilgili ise şunları kaydetti:

"128 milyon avro ile banka borcunu devraldık, şu an 53 milyon avro. Ne bulduysak ona verdik, yöneticiler de bunun için verdi. Dikilitaş'tan 1,5 milyar lira geldi, toplamda ise 3 milyar lira para bankalara yattı."

Rakipleri ile farkı emlak projeleriyle kapatacaklarını anlatan başkan Adalı, "Emlak projelerinin önemine zaten dikkat çektik. Rakiplerimiz farkı böyle açtı. 'Biz de bunu yapmak zorundayız' dedik. O zaman ödemeyelim mi borçları, borçlar beklesin o zaman, ne zaman gelirse para o zaman ödeyelim. Faiz yükü de artarak devam etsin, böyle bir şey olur mu? Dikilitaş diye bir yer var mıydı? Yoktu, biz yaptık. Borçları da ödemek için yaptık. Kalanı da transfere harcayacağız. Yaptıklarımız da ortada." diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ FAİZİ DURDURMAK"

"Borç tabii ki artacak, oyuncu alıyoruz." diyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yatırım yapıyoruz. Bizim hedefimiz öncelikli olarak faizi durdurmak. Faizli borç biterse normal borç zaten ödenecek. Aksini iddia edenlerin niyetleri kötü. Eski yönetimin 100 milyon avro, bizim de 100 milyon avro borç yaptığımız konuşuluyor. Onların harcadığı 100 milyon avronun karşılığı yok. Bizim aldığımız oyuncular ortada. Hepsinin değeri, karşılığı belli. Borç elbet olacak ama karşılığı da önemli." (AA)