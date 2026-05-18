Serdal Adalı Sergen Yalçın'la yolların neden ayrıldığını açıkladı

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti.

Art arda alınan kötü sonuçlar nedeniyle taraftarların hedefi haline gelen teknik direktör Sergen Yalçın görevinden istifa etti.

"TEPKİLERE GÖĞÜS GERECEK BİR DURUM OLMADI"

Nevzat Demir Tesisleri'ndeki toplantının ardından kameralar karşısına geçen Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Ayrılığın perde arkasını anlatan Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

Öğle saatlerinde Sergen Yalçın ile bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesi ve gelecek yılın planlamasını görüşmek için...

Kötü bir sezon geçirdik ve dolayısıyla tepkiler... Hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Görüşme uzamadan önümüzdeki tepkiler olacak. Canı yanan taraftar bağıracak! Bunları konuştuğumuzda hocada bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık.

Son 3-4 senede camia haklı! Tepkide de haklı. Biz de iyi sonuç almak için uğraşıyoruz. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisine 'Neden?' diyemiyorum. Haklılar...

Her bağırıldığında gidecek olursak... İnce ip üstünde giderek bir şeyleri atlatmaya çalışıyoruz. Gerek finansal, gerek idari...

Evet durumdan ben de, hoca da memnun değiliz! Bir şeyden vazgeçecek değiliz! Başarmak mecburiyetindeyiz! Bırakmak en kolayı, hoca da söyledi.